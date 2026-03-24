Fêtes de Pâques Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine

Fêtes de Pâques

Place du Champ de Foire Le bourg La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Randonnées pédestres intercommunales et randonnées vélo le samedi. Défilé de chars fleuris avec bandas et majorettes le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril à 15h30. Fête foraine. Feu d’artifice musical le dimanche à 22h00.

Randonnées pédestres intercommunales et randonnées vélo le samedi. Défilé de chars fleuris avec bandas et majorettes le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril à 15h30. Fête foraine. Feu d’artifice musical le dimanche à 22h00. .

Place du Champ de Foire Le bourg La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdf.larochebeaucourt@gmail.com

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English : Fêtes de Pâques

Inter-communal walking and cycling tours on Saturday. Float parade with bandas and majorettes on Sunday, April 5 and Monday, April 6 at 3:30pm. Funfair. Musical fireworks display on Sunday at 10:00 pm.

L’événement Fêtes de Pâques La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mis à jour le 2026-03-22 par Val de Dronne