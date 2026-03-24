Fêtes de Pâques Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine
Fêtes de Pâques Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine samedi 4 avril 2026.
Fêtes de Pâques
Place du Champ de Foire Le bourg La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Randonnées pédestres intercommunales et randonnées vélo le samedi. Défilé de chars fleuris avec bandas et majorettes le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril à 15h30. Fête foraine. Feu d’artifice musical le dimanche à 22h00.
Randonnées pédestres intercommunales et randonnées vélo le samedi. Défilé de chars fleuris avec bandas et majorettes le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril à 15h30. Fête foraine. Feu d’artifice musical le dimanche à 22h00. .
Place du Champ de Foire Le bourg La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdf.larochebeaucourt@gmail.com
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English : Fêtes de Pâques
Inter-communal walking and cycling tours on Saturday. Float parade with bandas and majorettes on Sunday, April 5 and Monday, April 6 at 3:30pm. Funfair. Musical fireworks display on Sunday at 10:00 pm.
L’événement Fêtes de Pâques La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mis à jour le 2026-03-22 par Val de Dronne
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