Fêtes de Pardies-Piétat Rue de l’Église Pardies-Piétat

Informations pratiques

Pardies-Piétat

Fêtes de Pardies-Piétat

Rue de l’Église Cour de l’école Pardies-Piétat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les fêtes de Pardies-Piétat arrivent!!!!

Au programme vous retrouverez des activités réunissant toutes les générations, que vous souhaitiez remporter la première place du concours de quilles ou bien remporter le jambon en devinant son poids !

Samedi 12 septembre à 18h bénédiction à l’église, célébrée par l’abbé Paul de Lapasse.

Puis le dimanche, un bon repas complet préparé par votre comité vous réunira avec votre famille ou vos amis afin de passer les meilleures fêtes possibles!

Le comité sera à votre disposition, notamment à notre buvette où nous vous accueillerons avec différentes boissons au choix (softs, bière blonde, bière IPA…). .

Rue de l’Église Cour de l’école Pardies-Piétat 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespardiespietat@gmail.com

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English : Fêtes de Pardies-Piétat

L’événement Fêtes de Pardies-Piétat Pardies-Piétat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay