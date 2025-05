FÊTES DE PENTECÔTE À PISSOS – PISSOS Pissos, 5 juin 2025 08:30, Pissos.

Landes

FÊTES DE PENTECÔTE À PISSOS PISSOS DIFFÉRENTS LIEUX Pissos Landes

Début : 2025-06-05 08:30:00

fin : 2025-06-09 02:00:00

2025-06-05

FÊTES DE PENTECÔTE DE PISSOS DU 05 AU 09 JUIN 2025 ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE PISSOS AVEC LA COLLABORATION D’AUTRES ASSOCIATIONS (CERCLE DE L’UNION, ACCA, AGC, VÉLO CLUB, PISSOS PÉTANQUE LOISIR, AMICALE DES RETRAITÉS, BOUCHON DES 2 LEYRE).

LOTO, APÉRO MUSICAL SUIVI DE REPAS, PÉTANQUE, BALL TRAP, VIDE GRENIERS, VÉLO, MARCHE, THÉ DANSANT, ANIMATION VACHETTES ET FEU D’ARTIFICE

FÊTE FORAINE DURANT LES 4 JOURS DE FÊTES .

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.pissos@gmail.com

English : FÊTES DE PENTECÔTE À PISSOS

PISSOS PENTECOST FESTIVAL FROM JUNE 05 TO 09, 2025 ORGANIZED BY THE COMITÉ DES FÊTES DE PISSOS WITH THE COLLABORATION OF OTHER ASSOCIATIONS (CERCLE DE L’UNION, ACCA, AGC, VÉLO CLUB, PISSOS PÉTANQUE LOISIR, AMICALE DES RETRAITÉS, BOUCHON DES 2 LEYRE).

German : FÊTES DE PENTECÔTE À PISSOS

PFINGSTFEST IN PISSOS VOM 05. BIS 09. JUNI 2025, ORGANISIERT VOM FESTKOMITEE VON PISSOS IN ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN VEREINEN (CERCLE DE L’UNION, ACCA, AGC, VÉLO CLUB, PISSOS PÉTANQUE LOISIR, AMICALE DES RETRAITÉS, BOUCHON DES 2 LEYRE).

Italiano :

FESTA DI PENTECOSTE DI PISSOS DAL 05 AL 09 GIUGNO 2025 ORGANIZZATA DAL COMITATO DELLA FESTA DI PISSOS CON LA COLLABORAZIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI (CERCLE DE L’UNION, ACCA, AGC, VÉLO CLUB, PISSOS PÉTANQUE LOISIR, AMICALE DES RETRAITÉS, BOUCHON DES 2 LEYRE).

Espanol : FÊTES DE PENTECÔTE À PISSOS

FESTIVAL DE PENTECOSTÉS DE PISSOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2025 ORGANIZADO POR EL COMITÉ DEL FESTIVAL DE PISSOS CON LA COLABORACIÓN DE OTRAS ASOCIACIONES (CERCLE DE L’UNION, ACCA, AGC, VÉLO CLUB, PISSOS PÉTANQUE LOISIR, AMICALE DES RETRAITÉS, BOUCHON DES 2 LEYRE).

