Fêtes de Pentecôte – Saint-Gor, 6 juin 2025 07:00, Saint-Gor.

Landes

Fêtes de Pentecôte Saint-Gor Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-06

Avec le week-end qui est rallongé, c’est 4 jours de fêtes qui vous attendent à Saint Gor pour un programme toujours plus convivial !

Tout commence tranquillement le Vendredi 6 avec le concours de belote à 21h.

Samedi, on pédale au défilé de vélo décoré avant de partager l’apéritif communal. Les habitants s’affronteront à un concours de pétanque puis tout le monde passe à table pour une soirée ardennaise avec un menu « Cacasse à cul nu » suivi par une soirée Karaoké et soirée Fluo.

Dimanche, on va voir les vaches descendre du camion avant de partager l’apéritif animé par l’Harmonie des Petites Landes. On se cale l’estomac avec le repas puis direction les arènes pour admirer la Course landaise avant de retourner à table pour un repas tartiflette et se dépenser au bal toute la nuit.

Lundi 9, on commence par une randonnée puis on admire les véhicules anciens et on se recueille à la messe. On se régale au repas du Comité des Fêtes puis places au boules de pétanque pour un concours et on finit en partageant des planches. .

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 29 05 98

English : Fêtes de Pentecôte

With the weekend extended, 4 days of festivities await you in Saint Gor, with an even more convivial program!

German : Fêtes de Pentecôte

Da das Wochenende verlängert wird, erwarten Sie in Saint Gor vier Tage voller Feste mit einem immer geselligeren Programm!

Italiano :

Ora che il weekend è stato prolungato, vi aspettano 4 giorni di festa a Saint Gor, con un programma ancora più ricco di divertimento!

Espanol : Fêtes de Pentecôte

Ahora que el fin de semana se ha ampliado, le esperan 4 días de fiesta en Saint Gor, con un programa aún más divertido

