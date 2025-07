Fêtes de Port-de-Lanne Port-de-Lanne

Fêtes de Port-de-Lanne Port-de-Lanne vendredi 18 juillet 2025.

Port-de-Lanne Landes

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Venez assister aux fêtes de Port-de-Lanne !

Au programme pelote, repas, soirées animées, activité pour les enfants, escargolade, tournois de pétanque et marche, concours de quille et feu d’artifice.

-Vendredi

17h: finales tournoi de Port-de-Lanne

19h: ouverture des fêtes à la mairie

19h30: pot offert par le comité des fêtes animé par les Mouettes du Gave et de l’Adour

20h: repas

-Samedi

7h30 inscription concours de pêche

9h30: inscription à la marche

12h: assiette basco-landaise

14h: tournoi de pétanque

15h30: activité pour les enfants ludothèque

16h30: goûter pour les enfants

20h: escargolade

23h: Podium

-Dimanche

11h messe à l’église

12h30: apéro / tapas

15h: concours de quille au port

20h: soirée et repas au port animé par Sylvain Don Ubéda

22h30: feu d’artifice

Réservation au 06 03 46 33 15 ou 06 77 80 74 90 .

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 46 33 15

English :

Come and join in the festivities at Port-de-Lanne!

On the program: pelota, meals, evening entertainment, children’s activities, escargolade, pétanque and walking tournaments, skittle competitions and fireworks.

German : Fêtes de Port-de-Lanne

Besuchen Sie die Feste in Port-de-Lanne!

Auf dem Programm stehen Pelota, Essen, Abendunterhaltung, Aktivitäten für Kinder, Schneckenlauf, Boule- und Wanderturniere, Kegelwettbewerb und Feuerwerk.

Italiano :

Venite a partecipare ai festeggiamenti a Port-de-Lanne!

In programma: pelota, pasti, intrattenimento serale, attività per bambini, escargolade, tornei di pétanque e passeggiate, gare di birilli e fuochi d’artificio.

Espanol : Fêtes de Port-de-Lanne

Participe en las fiestas de Port-de-Lanne

En el programa: pelota, comidas, animación nocturna, actividades infantiles, escargolade, torneos de petanca y marcha, concursos de bolos y fuegos artificiales.

