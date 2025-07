Fêtes de Pouillon Pouillon

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-14

2025-07-11

Au programme course landaise, repas spectacle animé, soirée bodéga, vide grenier, feu d’artifice, bal…

Venez profiter des fêtes de Pouillon du 11 au 14 juillet !

Le vendredi à 19h30 ouverture des fêtes animée par la banda Los Campesinos; 20h, soirée burger; 20h30, color run; 23h, bodega de la classe 2027 animée par Jean-Mi animation.

Le samedi à 9h journée rugby organisée par le RCPL au stade; 19h30, repas spectacle aux arènes animée par Music’Hall; 23h, bodéga du comité animée par Jean-Mi animation.

Le dimanche à 17h course landaise; 20h, banquet des classes; 23h, bodéga de la classe 2027 animée par Jean-Mi animation.

Le lundi à 9h vide grenier organisé par le RCPL; 12h, cérémonie au monument aux morts; 19h30, repas du comité animé par le No Name Brass Band; 23h, feu d’artifice suivi du bal du 14 juillet. .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 21 60 68

English : Fêtes de Pouillon

Come and enjoy the Pouillon festivities from November 8 to 10!

Friday at 10pm: class ball. Saturday, 8pm: bingo in the foyer. Sunday, 8am-11am: breakfast à la fourchette (10?). 7:30 p.m.: committee party tapas aperitif. 11pm: dance with the Fun System podium.

German : Fêtes de Pouillon

Genießen Sie das Fest in Pouillon vom 11. bis 14. Juli!

Auf dem Programm stehen: Landaise-Rennen, Show-Essen mit Animation, Bodéga-Abend, Flohmarkt, Feuerwerk, Tanz…

Italiano :

Venite a godervi i festeggiamenti a Pouillon dall’11 al 14 luglio!

In programma: corsa delle Lande, cena e spettacolo vivace, serata bodega, vendita di garage, fuochi d’artificio, ballo…

Espanol : Fêtes de Pouillon

Venga a disfrutar de las fiestas de Pouillon del 11 al 14 de julio

En el programa: carrera de Landas, cena animada y espectáculo, noche de bodega, venta de garaje, fuegos artificiales, baile…

L’événement Fêtes de Pouillon Pouillon a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans