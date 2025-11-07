Fêtes de Pouillon

Pouillon Landes

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-10

2025-11-07

Rendez-vous à Pouillon du 7 au 10 novembre pour les traditionnelles fêtes de la Saint-Martin. Au programme vendredi à 22h, bal de la classe 2027. Samedi à 20h30, loto bingo. Ouverture des portes dès 18h. Buvette et restauration sur place. Dimanche de 8h à 11h, petit déjeuner à la fourchette (10€) suivi du repas du comité à midi (adulte 16€ et enfant 7€). Lundi à 19h30, soirée du comité et soirée tapas animée par les Giggles. Pour clôturer les fêtes, bal avec Podium Fun System à 23h. .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 16 78

English : Fêtes de Pouillon

Join us in Pouillon from November 7 to 10 for the traditional Saint-Martin festivities. On the program: Friday at 10pm, Class of 2027 ball. Saturday at 8.30pm, bingo. Sunday from 8am to 11am, fork breakfast and committee meal at 12pm. Monday at 7.30pm, committee party.

German : Fêtes de Pouillon

Treffen Sie sich vom 7. bis 10. November in Pouillon zu den traditionellen Martinsfesten. Auf dem Programm: Freitag um 22 Uhr, Ball der Klasse 2027. Samstag um 20:30 Uhr, Bingo-Lotto. Sonntag von 8:00 bis 11:00 Uhr, Gabelfrühstück und um 12:00 Uhr Komitee-Essen. Montag um 19.30 Uhr, Komiteeabend.

Italiano :

Unitevi a noi a Pouillon dal 7 al 10 novembre per le tradizionali celebrazioni del giorno di San Martino. In programma: venerdì alle 22.00, ballo della Classe 2027. Sabato alle 20.30, tombola. Domenica dalle 8.00 alle 11.00, colazione a forchettoni e pasto del comitato alle 12.00. Lunedì alle 19.30, serata del comitato.

Espanol : Fêtes de Pouillon

Acompáñenos en Pouillon del 7 al 10 de noviembre en las tradicionales fiestas de San Martín. Programa: viernes a las 22:00 h, baile de la promoción 2027. Sábado a las 20.30 h, bingo. Domingo de 8.00 a 11.00 horas, desayuno de tenedor y comida del comité a las 12.00 horas. Lunes a las 19.30 h, velada del comité.

