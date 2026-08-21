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Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue

vendredi 4 septembre 2026 · Poursiugues-Boucoue

Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle Pierre Lalanne
Ville
64410 Poursiugues-Boucoue
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Poursiugues-Boucoue

Fêtes de Poursiugues

Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

19h concours de pétanque. Buvette et restauration sur place. Beer Pong.   .

Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 53 72 

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English : Fêtes de Poursiugues

L’événement Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue a été mis à jour le 2026-08-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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