Informations pratiques

Poursiugues-Boucoue

Fêtes de Poursiugues

Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

19h concours de pétanque. Buvette et restauration sur place. Beer Pong. .

Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 53 72

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English : Fêtes de Poursiugues

L’événement Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue a été mis à jour le 2026-08-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran