AGENDA · Poursiugues-Boucoue
Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue
vendredi 4 septembre 2026 · Poursiugues-Boucoue
Informations pratiques
Poursiugues-Boucoue
Fêtes de Poursiugues
Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
19h concours de pétanque. Buvette et restauration sur place. Beer Pong. .
Salle Pierre Lalanne Poursiugues-Boucoue 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 53 72
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English : Fêtes de Poursiugues
L’événement Fêtes de Poursiugues Poursiugues-Boucoue a été mis à jour le 2026-08-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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