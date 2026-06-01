Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin
Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin vendredi 26 juin 2026.
Poyartin
Fêtes de Poyartin 2026
route de Montfort centre bourg Poyartin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-28 03:00:00
Date(s) :
2026-06-26
VENDREDI 27 JUIN
19h00 Ouverture officielle des fêtes à la mairie
20h00 Soirée musicale avec la Banda “LOS COPLEROS” de Montfort-en-Chalosse
20h30 Repas Moules Frites Tarte aux pommes Café Vin 10€
23h00 Bodéga avec Fun
SAMEDI 28 JUIN
10h30 Animation pour les enfants avec le CLOWN BIGOUDI
20h30 Repas des Fêtes
Adulte Jambon Melon Cochon grillé Frites Fromage Dessert Café 15€
Enfant (-8ans) Cochon grillé Frites Dessert 6€
23h00 BAL avec le Podium Fun System
DIMANCHE 30 JUIN
11h00 Messe animée par l’Harmonie Montfortoise
cérémonie au Monument aux morts
12h30 Apéritif Tapas par la Brochetterie Tony
Ambiance bodéga
15h30 Poypoy en joutes
Animation pour petits et grands
20h30 Coustonnade Coustons Frites Dessert Café Vin 8€
23h00 Soirée de Clôture .
route de Montfort centre bourg Poyartin 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 25 53 cfpoyartin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Poyartin 2026
L’événement Fêtes de Poyartin 2026 Poyartin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Terres de Chalosse