Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin

Poyartin

Fêtes de Poyartin 2026

route de Montfort centre bourg Poyartin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-28 03:00:00

Date(s) :

2026-06-26

VENDREDI 27 JUIN

19h00 Ouverture officielle des fêtes à la mairie

20h00 Soirée musicale avec la Banda “LOS COPLEROS” de Montfort-en-Chalosse

20h30 Repas Moules Frites Tarte aux pommes Café Vin 10€

23h00 Bodéga avec Fun

SAMEDI 28 JUIN

10h30 Animation pour les enfants avec le CLOWN BIGOUDI

20h30 Repas des Fêtes

Adulte Jambon Melon Cochon grillé Frites Fromage Dessert Café 15€

Enfant (-8ans) Cochon grillé Frites Dessert 6€

23h00 BAL avec le Podium Fun System

DIMANCHE 30 JUIN

11h00 Messe animée par l’Harmonie Montfortoise

cérémonie au Monument aux morts

12h30 Apéritif Tapas par la Brochetterie Tony

Ambiance bodéga

15h30 Poypoy en joutes

Animation pour petits et grands

20h30 Coustonnade Coustons Frites Dessert Café Vin 8€

23h00 Soirée de Clôture .

route de Montfort centre bourg Poyartin 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 25 53 cfpoyartin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Poyartin 2026

L’événement Fêtes de Poyartin 2026 Poyartin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Terres de Chalosse