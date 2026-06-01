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Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin

Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin

Fêtes de Poyartin 2026 route de Montfort Poyartin vendredi 26 juin 2026.

Lieu : route de Montfort

Adresse : centre bourg

Ville : 40380 Poyartin

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Poyartin

Fêtes de Poyartin 2026

route de Montfort centre bourg Poyartin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-28 03:00:00

Date(s) :
2026-06-26

VENDREDI 27 JUIN
19h00 Ouverture officielle des fêtes à la mairie
20h00 Soirée musicale avec la Banda “LOS COPLEROS” de Montfort-en-Chalosse
20h30 Repas Moules Frites Tarte aux pommes Café Vin 10€
23h00 Bodéga avec Fun

SAMEDI 28 JUIN
10h30 Animation pour les enfants avec le CLOWN BIGOUDI
20h30 Repas des Fêtes
Adulte Jambon Melon Cochon grillé Frites Fromage Dessert Café 15€
Enfant (-8ans) Cochon grillé Frites Dessert 6€
23h00 BAL avec le Podium Fun System

DIMANCHE 30 JUIN
11h00 Messe animée par l’Harmonie Montfortoise
cérémonie au Monument aux morts
12h30 Apéritif Tapas par la Brochetterie Tony
Ambiance bodéga
15h30 Poypoy en joutes
Animation pour petits et grands
20h30 Coustonnade Coustons Frites Dessert Café Vin 8€
23h00 Soirée de Clôture   .

route de Montfort centre bourg Poyartin 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 25 53  cfpoyartin@gmail.com

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English : Fêtes de Poyartin 2026

L’événement Fêtes de Poyartin 2026 Poyartin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Terres de Chalosse