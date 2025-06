Fêtes de Poyartin – place de l’église Poyartin 27 juin 2025 09:00

Fêtes de Poyartin place de l’église centre bourg Poyartin Landes

Début : 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-06-29 03:00:00

2025-06-27

Au programme concours de pétanque, animations pour enfants, course landaise, concours de cocardes et bien d’autres !

place de l’église centre bourg

Poyartin 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 02 80 49 cfpoyartin@gmail.com

English : Fêtes de Poyartin

On the program: pétanque competition, children’s entertainment, Landes race, cockade competition and much more!

German : Fêtes de Poyartin

Auf dem Programm stehen Boule-Wettbewerbe, Kinderanimationen, Landaise-Rennen, Kokarden-Wettbewerb und vieles mehr!

Italiano :

In programma: gara di pétanque, animazione per bambini, gara di Landes, gara di coccarde e molto altro ancora!

Espanol : Fêtes de Poyartin

En el programa: competición de petanca, animación infantil, carrera de las Landas, concurso de escarapelas y mucho más

L’événement Fêtes de Poyartin Poyartin a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Terres de Chalosse