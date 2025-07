Fêtes de Prix Causse-et-Diège

Fêtes de Prix Causse-et-Diège samedi 26 juillet 2025.

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Le comité des fêtes de Prix organise sa fête estivale les 26/27 juillet 2025

Dans un cadre champêtre, Prix, charmant petit village aveyronnais fait de pierres, vous accueillera le temps d’un week-end festif !

La fête de Prix débutera le samedi 26 juillet en soirée par son marché gourmand animé par Bandazik, suivi d’un concert avec Lassé des faits

Le dimanche 27 juillet, se tiendra un vide grenier, avec dés 8h00 tripoux/pomme de terre.

A partir de 15h00 une démonstration de voitures thermique RC aura lieu avec la présence de plusieurs clubs de la discipline

Soirée repas andouillettes et saucisses/frites animé par le groupe Les Contre Temps .

Causse-et-Diège 12700 Aveyron Occitanie

English :

The Comité des fêtes de Prix organizes its summer festival on July 26/27, 2025

Prix, a charming little Aveyron village built of stone, will welcome you for a weekend of festivities!

German :

Das Festkomitee von Prix organisiert sein Sommerfest am 26./27. Juli 2025

In einer ländlichen Umgebung empfängt Sie Prix, ein charmantes kleines Dorf im Aveyron, das aus Steinen erbaut wurde, für ein festliches Wochenende!

Italiano :

Il Comitato delle feste di Prix organizza la sua festa estiva il 26/27 luglio 2025

In un contesto rurale, Prix, un piccolo e affascinante villaggio dell’Aveyron costruito in pietra, vi accoglierà per un weekend di festa!

Espanol :

El Comité des fêtes de Prix organiza su festival de verano los días 26 y 27 de julio de 2025

En un entorno rural, Prix, un encantador pueblecito del Aveyron construido en piedra, le acogerá durante un fin de semana festivo

