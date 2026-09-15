AGENDA · Châlette-sur-Loing
Fêtes de quartier Châlette-sur-Loing
vendredi 18 septembre 2026 · Châlette-sur-Loing
Informations pratiques
Châlette-sur-Loing
Fêtes de quartier
Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Fêtes de quartier
Animations et spectacles gratuits pour toute la famille. Bourg. .
Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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English :
Neighborhood Festivals
L’événement Fêtes de quartier Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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