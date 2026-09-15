Informations pratiques

Châlette-sur-Loing

Fêtes de quartier

Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Fêtes de quartier

Animations et spectacles gratuits pour toute la famille. Bourg. .

Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12

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English :

Neighborhood Festivals

L’événement Fêtes de quartier Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS