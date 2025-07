Fêtes de Rassuen Rassuen Istres

Fêtes de Rassuen Rassuen Istres vendredi 18 juillet 2025.

Fêtes de Rassuen

Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet 2025. Rassuen Allée M. Laugier Istres Bouches-du-Rhône

Rassuen, en fête du 18 au 20 juillet ! Diverses animations tout au long de ce week-end festif

Vendredi 18 juillet

19h lancement officiel, suivi d’un apéritif

19h30 fête foraine

️20h orchestre Chris Remy



Samedi 19 juillet

14h fête foraine

20h concours karaoké > sur inscription le vendredi 18 juillet de 15h à 18h au 07 66 71 38 50



Dimanche 20 juillet

14h fête foraine

21h grand show d’Eric Ferrari et ses danseuses.



————–

Comité des fêtes de Rassuen 07 66 71 38 50 .

Rassuen Allée M. Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 71 38 50

English :

Rassuen celebrates from July 18 to 20! Various events throughout the festive weekend

German :

Rassuen, in Feststimmung vom 18. bis 20. Juli! Verschiedene Animationen während des gesamten Festwochenendes

Italiano :

Rassuen festeggia dal 18 al 20 luglio! Una serie di eventi per tutto il weekend di festa

Espanol :

Rassuen está de fiesta del 18 al 20 de julio Numerosos actos durante todo el fin de semana festivo

