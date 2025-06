Fêtes de Saint-André – Cléry-Saint-André 29 juin 2025 09:00

Loiret

Fêtes de Saint-André Maison des Associations Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-29

La Fête de Saint-André revient pour une 16e édition !

Au programme

9h Réglages vélos

10h Balade vélo (6km & 14km) sur inscription

11h Ouverture de la structure gonflable (les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents)

11h30 Concert de l’École Municipale de Musique

12h Ouverture de la restauration et spectacle jeunesse « Pompon le hérisson »

14h30 Spectacle Théâtral & Jeux de plein air

Et durant toute la journée buvette & restauration sur place par le Comité des Fêtes .

Maison des Associations

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 98 98 accueil@clery-saint-andre.com

English :

The Fêtes de Saint-André are back for a 15th edition!

German :

Die Fêtes de Saint-André kehren für eine 15. Ausgabe zurück!

Italiano :

Le Feste di Saint-André tornano per la 15ª edizione!

Espanol :

Las Fiestas de Saint-André llegan a su 15ª edición

L’événement Fêtes de Saint-André Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2025-06-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE