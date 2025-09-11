Fêtes de Saint Charles Biarritz

Fêtes de Saint Charles Biarritz jeudi 11 septembre 2025.

Fêtes de Saint Charles

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Programme du Jeudi 11 Septembre

A 10h et à 14h Visite Historique du Quartier Saint Charles (dit Le Quartier du Gasss) avec Jean-Loup Ménochet (Nombre de places limitées à 30 personnes par visite.

Prix 10€ Inscriptions auprès de l’Agence Le Partenaire Immobilier 20, rue de la Bergerie.

A 21h En collaboration avec Le Temps d’Aimer Spectacle au Colisée

Le Collectif Hedo, Douslet (Jeune Guadeloupéen avec compositeur Basque). .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

