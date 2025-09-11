Fêtes de Saint Charles Biarritz
Fêtes de Saint Charles
Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Programme du Jeudi 11 Septembre
A 10h et à 14h Visite Historique du Quartier Saint Charles (dit Le Quartier du Gasss) avec Jean-Loup Ménochet (Nombre de places limitées à 30 personnes par visite.
Prix 10€ Inscriptions auprès de l’Agence Le Partenaire Immobilier 20, rue de la Bergerie.
A 21h En collaboration avec Le Temps d’Aimer Spectacle au Colisée
Le Collectif Hedo, Douslet (Jeune Guadeloupéen avec compositeur Basque). .
Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
