Fêtes de Saint Charles Biarritz vendredi 12 septembre 2025.

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Programme du Vendredi 12 Septembre

– 8h / 13h Marché des Fêtes avec des Producteurs locaux

– 18h30 / 20h Animation / Initiation ZUMBA Place de St Charles avec Fanny Ficarelli

– 18h / Minuit Apéro Tapas et Restauration dans les commerces du Quartier et Apéro à la Buvette de l’Association Le Cœur de Saint Charles avec Talo ta Xingar

– 20h / Minuit Concert Bal avec le groupe EDANTZA

– 20h / Minuit DJ SET au CHARLIE’S .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

