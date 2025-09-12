Fêtes de Saint Charles Biarritz
Fêtes de Saint Charles
Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Programme du Vendredi 12 Septembre
– 8h / 13h Marché des Fêtes avec des Producteurs locaux
– 18h30 / 20h Animation / Initiation ZUMBA Place de St Charles avec Fanny Ficarelli
– 18h / Minuit Apéro Tapas et Restauration dans les commerces du Quartier et Apéro à la Buvette de l’Association Le Cœur de Saint Charles avec Talo ta Xingar
– 20h / Minuit Concert Bal avec le groupe EDANTZA
– 20h / Minuit DJ SET au CHARLIE’S .
Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
