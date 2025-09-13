Fêtes de Saint Charles Biarritz

Fêtes de Saint Charles Biarritz samedi 13 septembre 2025.

Fêtes de Saint Charles

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Compétition de SURF par L’Association Local Grande Plage Miarritze sur la Grande Plage de Biarritz.

11h Apéro Tapas dans les rues du Quartier avec Animation musicale par ARROKA

11h30 Concours de TORTILLA DE PATATAS sur la Place St Charles (Nb de participant(e)s limité(e)s Inscriptions à l’Agence Le Partenaire Immobilier 20, rue de la Bergerie.)

15h / 16h En collaboration avec Le Temps d’Aimer Spectacle dans les rues et sur la place du quartier EUSKORLEANS

17h30 / 19h30 Animation Ttipitto Banda dans les rues du quartier

18h / Minuit Apéro Tapas et Restauration dans les commerces du Quartier et Apéro à la Buvette de l’Association Le Cœur de Saint Charles avec Talo ta Xingar

21h En collaboration avec Le Temps d’Aimer Spectacle au Colisée

CIE PAR TERRE, SUPERSTRAT (HIP HOP liens entre Afrique et Amérique)

20h30 / Minuit Concert avec le groupe Arpège + DJ SET .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Fêtes de Saint Charles

German : Fêtes de Saint Charles

Italiano :

Espanol : Fêtes de Saint Charles

L’événement Fêtes de Saint Charles Biarritz a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Biarritz