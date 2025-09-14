Fêtes de Saint Charles Biarritz
Fêtes de Saint Charles Biarritz dimanche 14 septembre 2025.
Fêtes de Saint Charles
Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Programme du Dimanche 14 Septembre
11h Messe des Fêtes en l’Eglise Saint Charles avec bénédiction de vos animaux de compagnie à la sortie de l’église.
11h30 / 12h30 Animation et Initiation MUTXIKO Place St Charles
12h Apéro à la Buvette de l’Association Le Cœur de Saint Charles avec Talo ta Xingar
13h30 Repas des Fêtes Méchoui sur la place
(Nombre de places limitées Prix 30€/personne réservations auprès de l’Agence Le Partenaire Immobilier 20, rue de la Bergerie).
Animation musicale par Claudio tout au long de la journée. .
Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
