Fêtes de Saint Charles Biarritz dimanche 14 septembre 2025.

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Programme du Dimanche 14 Septembre

11h Messe des Fêtes en l’Eglise Saint Charles avec bénédiction de vos animaux de compagnie à la sortie de l’église.

11h30 / 12h30 Animation et Initiation MUTXIKO Place St Charles

12h Apéro à la Buvette de l’Association Le Cœur de Saint Charles avec Talo ta Xingar

13h30 Repas des Fêtes Méchoui sur la place

(Nombre de places limitées Prix 30€/personne réservations auprès de l’Agence Le Partenaire Immobilier 20, rue de la Bergerie).

Animation musicale par Claudio tout au long de la journée. .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

