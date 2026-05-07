Saint-Chartier

Fêtes de Saint-Chartier hommage à la création du Festival Les Rencontres Internationales de luthiers et Maîtres Sonneurs

Place de l’église Saint-Chartier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La municipalité de Saint-Chartier vous propose animations, concerts et bals durant 3 jours en hommage à la première édition du festival des Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs, il y a 50 ans.

Bals, concert, scène de jeu libre, balade contée et exposition au programme… .

Place de l’église Saint-Chartier 36400 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The municipality of Saint-Chartier offers 3 days of entertainment, concerts and dances in tribute to the first edition of the Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs festival, 50 years ago.

L’événement Fêtes de Saint-Chartier hommage à la création du Festival Les Rencontres Internationales de luthiers et Maîtres Sonneurs Saint-Chartier a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de George Sand