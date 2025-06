Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon 27 juin 2025 08:00

Lot-et-Garonne

Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 08:00:00

fin : 2025-06-28 01:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Le comité des fêtes, la société de chasse et le troisième âge de Saint-Pé-Saint-Simon vous convient aux fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon.

Au programme

Vendredi 27 juin

19h Soirée des producteurs animée par le comité.

Samedi 28 juin

8h Tripettes

9h/18h Ball Trap (buvette et sandwich)

12h Repas du troisième âge à la salle des fêtes (Kir/melon/jambon/rôti de porc et pomme de terre saint pétoise/tarte aux pommes/café 18€ sur réservation)

20h Soirée Moules Frites à volonté à la salle des fêtes (glaces, vins et café compris adultes 17€ et enfants (-10 ans) 9€ sur réservation)

23h Soirée organisée par le comité

Dimanche 29 juin :

12h Repas de la Chasse à la salle des fêtes (melon jambon/jambon braisé flageolets/glace et café 20€ sur réservation) .

Saint-Pé-Saint-Simon 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 13 66

English : Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon

German : Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon

Italiano :

Espanol : Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon

L’événement Fêtes de Saint-Pé-Saint-Simon Saint-Pé-Saint-Simon a été mis à jour le 2025-06-17 par OT de l’Albret