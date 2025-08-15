FÊTES DE SAINT VINCENT 15 AOÛT FÊTE DE L’ASSOMPTION Collioure

Début : 2025-08-15 09:30:00

fin : 2025-08-16 00:00:00

La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Ce vendredi 9h30 Messe de l’Assomption ; 10h Jeux nautiques ; 11h30 Sardanes ; 15h Démo de barques catalanes ; 19h Animations musicales ; 21h30 Bal populaire ; 22h Soirées musicales

Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66

English :

The town of Collioure invites you to the Saint Vincent festivities! This Friday: 9:30 am ? Assumption mass; 10am ? Water games; 11:30 am ? Sardana dancing; 3pm ? Catalan boat demonstration; 7pm ? Musical entertainment; 9:30 pm ? Popular ball; 22h ? Musical evenings

German :

Die Stadt Collioure lädt Sie zum Fest des Heiligen Vinzenz ein! Diesen Freitag: 9.30 Uhr ? Messe zu Mariä Himmelfahrt; 10 Uhr ? Wasserspiele; 11.30 Uhr ? Sardanes (Tanz) ; 15h ? Vorführung von katalanischen Booten; 19h ? Musikalische Unterhaltung; 21.30 Uhr ? Volkstanz; 22h ? Musikalische Abende

Italiano :

La città di Collioure vi invita ai festeggiamenti di San Vincenzo! Questo venerdì: ore 9.30 ? Messa dell’Assunzione; ore 10.00 ? Giochi d’acqua; ore 11.30 ? Ballo della Sardana; ore 15.00 ? Dimostrazione di barca catalana; ore 19.00 ? Intrattenimento musicale; ore 21.30 ? Ballo popolare; ore 22.00 ? Serate musicali

Espanol :

¡La ciudad de Collioure le invita a las fiestas de San Vicente! Este viernes: 9.30 h ? Misa de la Asunción; 10h ? Juegos acuáticos; 11.30 h ? Baile de sardanas; 15.00 h ? Demostración de barcas catalanas; 19 h ? Animación musical; 21.30 h ? Baile popular; 22 h ? Veladas musicales

