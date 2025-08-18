FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure
Collioure
Début : 2025-08-18 09:00:00
fin : 2025-08-19 00:00:00
2025-08-18
La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Ce lundi 9h Départ procession ; 10h15 Messe ; 11h30 Ballada ; 12h Côté bar ; 15h30 Sardanes ; 17h Concert
.
Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66
English :
The town of Collioure invites you to the Saint Vincent festivities! This Monday: 9am ? Procession starts; 10:15 am ? Mass; 11:30 am ? Ballada; 12pm ? Side bar; 3:30pm ? Sardanes; 5pm ? Concert
German :
Die Stadt Collioure lädt Sie zum Fest des Heiligen Vinzenz ein! Diesen Montag: 9 Uhr ? Start der Prozession; 10h15 ? Heilige Messe; 11.30 Uhr ? Ballada ; 12h ? Seite der Bar; 15.30 Uhr ? Sardanes; 17 Uhr ? Konzert
Italiano :
La città di Collioure vi invita ai festeggiamenti di San Vincenzo! Questo lunedì: ore 9.00 ? Inizio della processione; ore 10.15 ? Messa; ore 11.30 ? Ballada; ore 12.00 ? Bar laterale; 15.30 ? Sardanes; ore 17.00 ? Concerto
Espanol :
¡La ciudad de Collioure le invita a las fiestas de San Vicente! Este lunes: 9 h ? Salida de la procesión; 10.15 h ? Misa; 11.30 h ? Ballada; 12 h ? Barra libre; 15.30 h ? Sardanas; 17 h ? Concierto
