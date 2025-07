Fêtes de Salies Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Toute l’équipe vous attend pour cette première soirée des fêtes de Salies avec au programme:

18h30 les chants et la bonne humeur de l’ensemble de Chœur de Sel (place du Bayaà).

19h30 le retour de la course des voitures à pédale sur le circuit mythique du Bayaà.

19h30 nuit des Bandas (place de la Trompe et du Bayaà) avec Los Clarineros de Mimbaste et Los Aigassuts de Salies.

21h15: ouverture des fêtes et lancement des clefs en compagnie de Gaski, la mascotte de Salies .

00h00 concert explosif avec Podium Epsilon (place du Bayaà).

Petits et grands, vivez les fêtes en bleu et blanc ! .

saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com

