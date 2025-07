Fêtes de Salies Salies-de-Béarn

samedi 2 août 2025.

Toute la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-08-02

Deuxième jour de folie avec au programme

15h jardin des enfants. Des animations vous sont proposées pour le bonheur de tous, petits et plus grands (jardin public).

21h concert d’Arraya (place du Bayaà).

23h concert avec Katxi (place du Bayaà) !

Et on n’oublie pas que les fêtes de Salies, c’est en blanc et bleu ! .

Toute la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques

