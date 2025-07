Fêtes de Salies Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Dernier jour des fêtes ! On en profite à fond avec au programme

12h repas des fêtes animé par la Banda Los Aigassuts (place du Bayaà). Au menu jambon de pays et melon, anguilles, entrecôte/frites, fromage, tarte aux pommes, (22€). Menu enfant (11€)

23h grand feu d’artifice (stade de rugby Al Cartero).

Et on n’oublie pas les fêtes de Salies, c’est en Bleu et blanc ! .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com

