Fêtes de Sarbazan Sarbazan

Le Comité des Fêtes de Sarbazan renoue avec 4 jours de Fêtes pour ravir petits et grands.
Jeudi 4 Sept. le concours de belote ouvre les festivités à 20h.
Vendredi, après la remise des clés à 17h30, place au loto des enfants à 18h. Le Comité vous proposera à 20h un repas Poulet à l’oignon avant d’aller sur la piste de danse jusqu’à 3h !
Samedi, après le concours de pétanque à 9h, on régale à 12h30 au Pourric avec l’Axoa de veau. A 16h30, on s’installe aux arènes pour la Course Landaise. Le Comité vous proposera à 20h une Sardinade avant d’aller sur la piste de danse jusqu’à 3h !
Dimanche 7, après le concours de pêche à 9h, on va à la Messe en musique à 11h qui sera suivi d’un apéro/concert et d’un repas Longe de porc au Pourric. A 16h, on retourne aux arènes pour encourager sa commune lors de l’intervillage entre Sarbazan et Roquefort !
Tous les repas sont sur réservation avant le 2/09. .
Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 00 65
English : Fêtes de Sarbazan
The Comité des Fêtes de Sarbazan is back with 4 days of festivities to delight young and old alike.
German : Fêtes de Sarbazan
Das Festkomitee von Sarbazan veranstaltet wieder vier Tage lang Feste, die Groß und Klein begeistern werden.
Italiano :
Il Comitato Festeggiamenti Sarbazan torna per altri 4 giorni di festeggiamenti per deliziare grandi e piccini.
Espanol : Fêtes de Sarbazan
La Comisión de Fiestas de Sarbazán vuelve con otros 4 días de fiesta para hacer las delicias de grandes y pequeños.
