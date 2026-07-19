Fêtes de Serres Chapelle de Serres Ascain
vendredi 24 juillet 2026 · Chapelle de Serres · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Fêtes de Serres
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Le comité des fêtes de Serres organise le tournoi de mus des fêtes de Serres !
Le tournoi commencera à 20h mais nous vous accueillerons dès 18h30 pour boire un verre et manger un bon talo !
Récompense pour les gagnants 100 € et de nombreux lots
Venez en nombre et faites passer le message autour de vous ! .
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Fêtes de Serres
L’événement Fêtes de Serres Ascain a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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