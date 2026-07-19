Fêtes de Serres Chapelle de Serres Ascain

Informations pratiques

Ascain

Fêtes de Serres

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Le comité des fêtes de Serres organise le tournoi de mus des fêtes de Serres !

Le tournoi commencera à 20h mais nous vous accueillerons dès 18h30 pour boire un verre et manger un bon talo !

Récompense pour les gagnants 100 € et de nombreux lots

Venez en nombre et faites passer le message autour de vous ! .

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Fêtes de Serres

L’événement Fêtes de Serres Ascain a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque