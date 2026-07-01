Fêtes de Serres Chapelle de Serres Ascain
samedi 25 juillet 2026 · Chapelle de Serres · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Fêtes de Serres
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 14:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Programme des fêtes de Serres
9:00 Messe
10:00 Finale consolante de pelote
11:30 Finale principale de pelote
13:00 Apéritif
14:00 Repas Assiette de crudités (Amusenia), charcuterie (Tripa), agneau (Zozaya) ou paëlla (Begi Gose), fromage, gâteau basque (Inda Etxea), café, digestif (Egiazki) / Menu enfant (6-14 ans) Assiette de crudités, charcuterie, paëlla, gâteau basque
20:00 Buvette & Talo
20:30 Concert Andoni Oilokiegi
23:00 Concert Los Piquillos .
Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Fêtes de Serres
L’événement Fêtes de Serres Ascain a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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