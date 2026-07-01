Fêtes de Serres Chapelle de Serres Ascain

Informations pratiques

Ascain

Fêtes de Serres

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 14:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Programme des fêtes de Serres

9:00 Messe

10:00 Finale consolante de pelote

11:30 Finale principale de pelote

13:00 Apéritif

14:00 Repas Assiette de crudités (Amusenia), charcuterie (Tripa), agneau (Zozaya) ou paëlla (Begi Gose), fromage, gâteau basque (Inda Etxea), café, digestif (Egiazki) / Menu enfant (6-14 ans) Assiette de crudités, charcuterie, paëlla, gâteau basque

20:00 Buvette & Talo

20:30 Concert Andoni Oilokiegi

23:00 Concert Los Piquillos .

Chapelle de Serres 1130 Route de Serres Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Fêtes de Serres

L’événement Fêtes de Serres Ascain a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque