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Fêtes de Siest Siest

Fêtes de Siest Siest

Fêtes de Siest Siest samedi 23 mai 2026.

Ville : 40180 Siest

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Siest

Fêtes de Siest

Siest Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Au programme de cette journée
9h Ball trap
10h marche de 8 km
19h Repas cochon de lait avec animation musicale 22 €, enfant 12 €, sur réservation.   .

Siest 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 08 53 

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English : Fêtes de Siest

L’événement Fêtes de Siest Siest a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT 40