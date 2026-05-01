Fêtes de Siest Siest
Fêtes de Siest Siest samedi 23 mai 2026.
Siest
Fêtes de Siest
Siest Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Au programme de cette journée
9h Ball trap
10h marche de 8 km
19h Repas cochon de lait avec animation musicale 22 €, enfant 12 €, sur réservation. .
Siest 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 08 53
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English : Fêtes de Siest
L’événement Fêtes de Siest Siest a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT 40