Siest

Fêtes de Siest

Siest Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de cette journée

9h Ball trap

10h marche de 8 km

19h Repas cochon de lait avec animation musicale 22 €, enfant 12 €, sur réservation. .

Siest 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 08 53

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English : Fêtes de Siest

L’événement Fêtes de Siest Siest a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT 40