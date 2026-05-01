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Fêtes de Teuillac Teuillac

Fêtes de Teuillac Teuillac

Fêtes de Teuillac Teuillac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 33710 Teuillac

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Teuillac

Fêtes de Teuillac

Mairie Teuillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Fête de Teuillac au stade.
Vendredi 29 mai à partir de 19h30 paëlla 10€ sur réservation. A 21h30 karaoké et Blind tet et soirée dansante.
Samedi 30 mai dès 19h apéro concert avec 3 groupes, moule-frites (10€), burger-frites (8€) sur réservation.
Buvette sur place.   .

Mairie Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 53 21 98 

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English : Fêtes de Teuillac

L’événement Fêtes de Teuillac Teuillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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