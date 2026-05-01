Teuillac

Fêtes de Teuillac

Mairie Teuillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Fête de Teuillac au stade.

Vendredi 29 mai à partir de 19h30 paëlla 10€ sur réservation. A 21h30 karaoké et Blind tet et soirée dansante.

Samedi 30 mai dès 19h apéro concert avec 3 groupes, moule-frites (10€), burger-frites (8€) sur réservation.

Buvette sur place. .

Mairie Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 53 21 98

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English : Fêtes de Teuillac

L’événement Fêtes de Teuillac Teuillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme