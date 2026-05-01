Fêtes de Teuillac Teuillac
Fêtes de Teuillac Teuillac vendredi 29 mai 2026.
Teuillac
Fêtes de Teuillac
Mairie Teuillac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Fête de Teuillac au stade.
Vendredi 29 mai à partir de 19h30 paëlla 10€ sur réservation. A 21h30 karaoké et Blind tet et soirée dansante.
Samedi 30 mai dès 19h apéro concert avec 3 groupes, moule-frites (10€), burger-frites (8€) sur réservation.
Buvette sur place. .
Mairie Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 53 21 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Teuillac
L’événement Fêtes de Teuillac Teuillac a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Teuillac (Gironde)
- Celti’Teuillac le Pont N Teuillac 3 juillet 2026