Informations pratiques

Vielle-Soubiran

Fêtes de Vielle Soubiran

Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Du 28 au 30 Août, les fêtes de Vielle Soubiran battront leur plein grâce à des concours (belote, pétanque et quilles), un loto, des animations musicales et des repas !

Venez célébrer les fêtes de Vielle-Soubiran dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Dès le vendredi soir (21h), lancez les festivités avec le concours de belote et son traditionnel tourin offert.

Le samedi, vivez une journée rythmée ball-trap (8h-18h), randonnée pédestre (9h30), apéritif de la municipalité (12h), concours de pétanque (15h) et grand loto bingo (16h 2 700 € de lots). En soirée, laissez-vous entraîner par le jazz New Orléans du Johnny Ramirez Dixie Groove Band (à partir de 19h30), régalez-vous au repas bodéga moules-frites (20h30) et dansez jusqu’au bout de la nuit.

Le dimanche s’ouvrira en musique avec l’Harmonie des Petites Landes pour la messe (11h) et l’apéritif concert (12h), suivis du grand repas festif (12h30) et du concours de quilles de 5 (15h30).

Réservez vos repas avant le 25 Août. .

Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 44 10 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Vielle Soubiran

From August 28 to 30, the Vielle Soubiran Festival will be in full swing, featuring contests (belote, pétanque, and skittles), a bingo game, musical performances, and meals!

L’événement Fêtes de Vielle Soubiran Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Landes d’Armagnac