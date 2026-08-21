FÊTES DE VIGNAUX Vignaux

Informations pratiques

Vignaux

FÊTES DE VIGNAUX

PLACE DU VILLAGE Vignaux Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Les fêtes de Vignaux reviennent les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026 pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la musique et de la gastronomie !

Entre animations traditionnelles, repas festifs et ambiance dansante, petits et grands sont invités à partager un moment chaleureux au cœur du village.

Samedi 5 septembre, les festivités débuteront à 14h avec un concours de pétanque en triplette, proposé au tarif de 10 € par équipe. À 18h, une messe précédera la soirée festive. Dès 19h30, place au repas avec une entrecôte-frites, préparée avec des frites fraîches à la graisse de canard, accompagnée d’une salade et d’une glace. Le menu est proposé à 15 € pour les adultes, avec apéritif et verre de vin offerts, et à 6 € pour les moins de 12 ans avec une formule saucisse-frites-glace. À 22h, le groupe Les Raymonds assurera le concert pop rock, avant de poursuivre la soirée avec une bodega à minuit. Le dress code de la soirée rouge et bleu !

Dimanche 6 septembre, rendez-vous à 11h45 pour la cérémonie au monument aux morts, suivie à 12h15 d’un apéritif offert par la mairie. À 13h, un repas convivial réunira les participants autour d’un melon-jambon, d’un cochon à la broche, fromage et dessert. Tarif 20 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 12 ans. Toute la journée, une exposition de tracteurs anciens et des châteaux gonflables pour les enfants compléteront les festivités.

Réservation obligatoire avant le 30 août 2026. Forfait repas des deux jours 30 €. Renseignements et réservations au 06 84 49 19 51 ou par mail à cdfvignaux@gmail.com 20 .

PLACE DU VILLAGE Vignaux 31480 Haute-Garonne Occitanie mairie-vignaux@wanadoo.fr

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English :

The Vignaux Festival returns on Saturday, September 5, and Sunday, September 6, 2026, for a weekend filled with fun, music, and great food!

L’événement FÊTES DE VIGNAUX Vignaux a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE