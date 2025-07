Fêtes de village Carresse-Cassaber

Fêtes de village Carresse-Cassaber samedi 26 juillet 2025.

Fêtes de village

Fronton Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Un programme pour tous, petits et grands !

8h à 10h petit-déjeuner (gras double ou jambon/piperade, fromage 10€).

9h30 concours de belote avec 4 parties de 12 manches (12€ /équipe).

11h30 2ème étape de la course de trottinettes (cité Bergès).

12h à 17h jeux gonflables pour les enfants (gratuit).

14h à 17h le Ludo Truck et ses jeux de société pour les enfants (gratuit).

14h concours de pétanque (inscription par sms jusqu’au 25 juillet au 07.81.48.42.45 12€/équipe).

17h30 3ème étape de la course de trottinettes (Mairie).

20h repas moules/frites animé par le groupe Pick up (13€ adulte/6€ enfant).

23h feu d’artifice.

23h30 bal animé par le Podium Système D.

Une journée de folie comme on les aime ! .

Fronton Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 48 42 45

