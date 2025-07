Fêtes de village Carresse-Cassaber

Fêtes de village Carresse-Cassaber dimanche 27 juillet 2025.

Fêtes de village

Fronton Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-07-27

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Dernier jour des fêtes, alors on en profite. Au programme :

12h apéritif traditionnel au Fronton.

12h à 17h jeux gonflables pour les enfants (gratuits).

13h30 repas des fêtes avec pour les adultes (20€) « chipirons » à l’espagnole, pavé de boeuf, pommes de terre forestières, fromage, gâteau basque, café, vin et digestif compris. Menu enfant nuggets, frites et glace (8€). Sur réservation avant le 18 juillet au 06.71.71.05.00.

16h remise des prix de la course de trottinettes suivi d’un goûter offert aux enfants.

17h30 spectacle d’hypnose avec John Mak (gratuit). A ne rater sous aucun prétexte !

On en profite jusqu’au bout !!! .

Fronton Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 71 05 00

