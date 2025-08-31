Fêtes de village clique d’Ossès, pelote basque, journée pintxo animée, danse basque, concert, soirée animé talo Ossès

Place du village Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

2025-08-31

10h30, messe.

11h30, clique d’Ossès et parties de pelote basque

13h pintxo eguna (journée tapas) animée par Kalume et Lapatinak.

16h, spectacle de danse basque Polliki et ensuite concert Joseba Tapia

18h30, soirée talo animée par Kontrabanda. .

Place du village Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 74 62

