Fêtes de village concert de Neomak Garris samedi 8 août 2026.

Garris

Fêtes de village concert de Neomak

Garris Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A l’occasion des fêtes du village, soirée concert

21h Bostaxola

23h Neomak

00h30 Ibiliz

En vente dans les Bureaux d’Accueil Touristique de Saint-Palais, Hasparren, Bidache, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Tardets. .

Garris 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 comitefetesgarris@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de village concert de Neomak

L’événement Fêtes de village concert de Neomak Garris a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque