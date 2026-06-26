Fêtes de village concert de Neomak Garris
Fêtes de village concert de Neomak Garris samedi 8 août 2026.
Garris
Fêtes de village concert de Neomak
Garris Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
A l’occasion des fêtes du village, soirée concert
21h Bostaxola
23h Neomak
00h30 Ibiliz
En vente dans les Bureaux d’Accueil Touristique de Saint-Palais, Hasparren, Bidache, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Tardets. .
Garris 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 comitefetesgarris@gmail.com
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English : Fêtes de village concert de Neomak
L’événement Fêtes de village concert de Neomak Garris a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque