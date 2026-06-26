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Fêtes de village concert de Neomak Garris

Fêtes de village concert de Neomak Garris

Fêtes de village concert de Neomak Garris samedi 8 août 2026.

Ville
64120 Garris
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Garris

Fêtes de village concert de Neomak

Garris Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

A l’occasion des fêtes du village, soirée concert
21h Bostaxola
23h Neomak
00h30 Ibiliz
En vente dans les Bureaux d’Accueil Touristique de Saint-Palais, Hasparren, Bidache, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Tardets.   .

Garris 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78  comitefetesgarris@gmail.com

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English : Fêtes de village concert de Neomak

L’événement Fêtes de village concert de Neomak Garris a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque