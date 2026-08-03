Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Fêtes de village course Garazid’Laktik, apéritif concert, soirée tapas, concerts

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:15:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

18h15, place de la mairie ouverture officielle des fêtes par le Maire et le comité des fêtes. Repli au marché couvert selon la météo.

18h30, devant la mairie départ de la course pédestres Garazid’Laktik, dans les rues Saint Jeannaises. Inscription sur place, avec certificat médical ou licence de sport. 19h30, au local de la peña Hori Horiak remise des prix.

19h30, local du Gaztetxe apéritif du gaztetxe animé par Dizkobolo

20h, marché couvert 20h-22h, soirée tapas-pintxo gaua animé par Boxtaxola

21h45 , concerts Los Piquillos

23h, Xiberoots.

01h, DJ Musikalan .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village course Garazid’Laktik, apéritif concert, soirée tapas, concerts

L’événement Fêtes de village course Garazid’Laktik, apéritif concert, soirée tapas, concerts Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque