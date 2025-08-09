Fêtes de village Garris

Fêtes de village Garris samedi 9 août 2025.

Garris Pyrénées-Atlantiques

14h Tournoi de mus. 21h Entrecôte-frites puis bal animé par Begibeltz. .

Garris 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 78 80

