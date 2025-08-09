Fêtes de village Garris
Fêtes de village Garris samedi 9 août 2025.
Fêtes de village
Garris Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
14h Tournoi de mus. 21h Entrecôte-frites puis bal animé par Begibeltz. .
Garris 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 78 80
English : Fêtes de village
German : Fêtes de village
Italiano :
Espanol : Fêtes de village
L’événement Fêtes de village Garris a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Pays Basque