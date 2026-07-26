Informations pratiques

Ispoure

Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Goûter offert aux anciens jeunes par le comité des fêtes. .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes

L’événement Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes Ispoure a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque