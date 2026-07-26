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Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes Ispoure

mardi 11 août 2026 · Ispoure

Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes Ispoure

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Salle Faustin Bentaberry
Ville
64220 Ispoure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ispoure

Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Goûter offert aux anciens jeunes par le comité des fêtes.   .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes

L’événement Fêtes de village goûter offert aux anciens jeunes Ispoure a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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