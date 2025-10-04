Fêtes de village Isturits

Fêtes de village Isturits samedi 4 octobre 2025.

Fêtes de village

Centre du village Isturits Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Animation du village, méchoui, bal …

Plus d’information à venir. .

Centre du village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

