Fêtes de village messe, paëlla, danses basques et soirée animée Bidarray

Fêtes de village messe, paëlla, danses basques et soirée animée

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 10h messe

– 12h apéritif et paëlla animé par le groupe Lasa Kantuz

– 17h30 spectacle de danses basques par les groupes Polliki Dantza et Zarena Zarelako

– 19h30 au restaurant Barbera soirée talo ta xingar animé par le groupe Basapiztiak et un DJ .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

