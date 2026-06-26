Fêtes de village messe, repas animé, concours de chiens de berger, soirée talo et concert Bidarray dimanche 12 juillet 2026.

Bidarray

Fêtes de village messe, repas animé, concours de chiens de berger, soirée talo et concert

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 11h messe patronale

-12h repas paëlla des villageois animé par Lasa Kantuz

– 17h30 concours de chiens de berger suivi d’une soirée talo

– 21h concert de Pog Mahone .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fêtes de village messe, repas animé, concours de chiens de berger, soirée talo et concert

L’événement Fêtes de village messe, repas animé, concours de chiens de berger, soirée talo et concert Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque