Informations pratiques

Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert

Gamarthe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fêtes du village de Gamarthe ! Au programme

– 11h finale de pelote basque

– 12h apéritif et repas des villageois

-19h talos et danses basques avec Kalabazan

suivi d’un concert par Andoni Oilokiegi .

Gamarthe 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert

L’événement Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert Gamarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque