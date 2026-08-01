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AGENDA · Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert Gamarthe

dimanche 9 août 2026 · Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert Gamarthe

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
64220 Gamarthe
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Gamarthe

Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert

Gamarthe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Fêtes du village de Gamarthe ! Au programme
– 11h finale de pelote basque
– 12h apéritif et repas des villageois
-19h talos et danses basques avec Kalabazan
suivi d’un concert par Andoni Oilokiegi   .

Gamarthe 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert

L’événement Fêtes de village pelote basque, repas des villageois, talos et danses, concert Gamarthe a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque