Informations pratiques

Uhart-Cize

Fêtes de village repas aux anguilles animé

Place du fronton Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Repas aux anguilles animé par le groupe Gau Bele. Menu anguilles magret et pommes de terre gâteau basque-vin-café digestif. .

Place du fronton Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 12 17

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English : Fêtes de village repas aux anguilles animé

L’événement Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque