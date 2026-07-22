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AGENDA · Uhart-Cize

Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize

vendredi 31 juillet 2026 · Uhart-Cize

Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place du fronton
Ville
64220 Uhart-Cize
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Uhart-Cize

Fêtes de village repas aux anguilles animé

Place du fronton Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Repas aux anguilles animé par le groupe Gau Bele. Menu anguilles magret et pommes de terre gâteau basque-vin-café digestif.   .

Place du fronton Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 12 17 

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English : Fêtes de village repas aux anguilles animé

L’événement Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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