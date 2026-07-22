Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize
vendredi 31 juillet 2026 · Uhart-Cize
Informations pratiques
Uhart-Cize
Fêtes de village repas aux anguilles animé
Place du fronton Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Repas aux anguilles animé par le groupe Gau Bele. Menu anguilles magret et pommes de terre gâteau basque-vin-café digestif. .
Place du fronton Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 12 17
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English : Fêtes de village repas aux anguilles animé
L’événement Fêtes de village repas aux anguilles animé Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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