Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive
Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive dimanche 28 septembre 2025.
Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza
Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
12h, repas animé par Altzukutarrak. 17h intervillage. 21h, repas piperade jambon, animé par Adartza .
Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 comitedesfetesdemendive@gmail.com
English : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza
German : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza
Italiano :
Espanol : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza
L’événement Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque