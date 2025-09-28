Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive

Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive dimanche 28 septembre 2025.

Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza

Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

12h, repas animé par Altzukutarrak. 17h intervillage. 21h, repas piperade jambon, animé par Adartza .

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 comitedesfetesdemendive@gmail.com

English : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza

German : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza

Italiano :

Espanol : Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza

L’événement Fêtes de village repas champêtre animé par Altzukutarrak, intervillage, repas en soirée animé par Adartza Mendive a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque