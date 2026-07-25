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Fêtes de village soirée animée Pamplona Ispoure

vendredi 7 août 2026 · Ispoure

Fêtes de village soirée animée Pamplona Ispoure

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
64220 Ispoure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Ispoure

Fêtes de village soirée animée Pamplona

Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée Pamplona burgers-frites et cocktails, animée par Dizkobolo   .

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Fêtes de village soirée animée Pamplona

L’événement Fêtes de village soirée animée Pamplona Ispoure a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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