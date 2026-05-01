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Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille

Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille

Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille dimanche 17 mai 2026.

Ville : 64220 Aincille

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Aincille

Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée

Aincille Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

18h spectacle d’hypnose par John Mak
suivi d’une soirée talo animée par Sound of Colors   .

Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée

L’événement Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque