Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille
Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille dimanche 17 mai 2026.
Aincille
Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée
Aincille Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
18h spectacle d’hypnose par John Mak
suivi d’une soirée talo animée par Sound of Colors .
Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée
L’événement Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque