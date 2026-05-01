Aincille

Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée

Aincille Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

18h spectacle d’hypnose par John Mak

suivi d’une soirée talo animée par Sound of Colors .

Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée

L’événement Fêtes de village spectacle d’hypnose et soirée talo animée Aincille a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque