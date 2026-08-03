Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port
lundi 17 août 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue
Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
9h, restaurant du trinquet championnat de mus (jeu de carte du Pays Basque). Début du tournoi à 10h. Sur inscription ou sur place
17, pelote basque à main nue: lever de rideau. 18h, finale du tournoi à main nue .
Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 78 07 98
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English : Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue
L’événement Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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