Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

9h, restaurant du trinquet championnat de mus (jeu de carte du Pays Basque). Début du tournoi à 10h. Sur inscription ou sur place

17, pelote basque à main nue: lever de rideau. 18h, finale du tournoi à main nue .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 78 07 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue

L’événement Fêtes de village tournoi de mus, finale de pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque