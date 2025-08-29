Fêtes de Villefranque La Maison pour Tous Villefranque

Fêtes de Villefranque La Maison pour Tous Villefranque vendredi 29 août 2025.

Fêtes de Villefranque

La Maison pour Tous 89 Chemin Oihan Bazter Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Journée des enfants des fêtes de Villefranque.

10h Course de vélo par catégorie d’âges au bois de la Maison pour Tous.

12h 14h Pique nique (non fourni)

14h Jeux en tout genre et goûter offert. .

La Maison pour Tous 89 Chemin Oihan Bazter Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

English : Fêtes de Villefranque

German : Fêtes de Villefranque

Italiano :

Espanol : Fêtes de Villefranque

L’événement Fêtes de Villefranque Villefranque a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque