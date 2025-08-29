Fêtes de Villefranque La Maison pour Tous Villefranque
Fêtes de Villefranque
La Maison pour Tous 89 Chemin Oihan Bazter Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Journée des enfants des fêtes de Villefranque.
10h Course de vélo par catégorie d’âges au bois de la Maison pour Tous.
12h 14h Pique nique (non fourni)
14h Jeux en tout genre et goûter offert. .
La Maison pour Tous 89 Chemin Oihan Bazter Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
