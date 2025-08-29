Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Ouverture officielle des fêtes sur le fronton.
20h Apéritif suivi du méchoui déguisé sur le thème des métiers animé par Gaubele.
Concours de déguisements.
Menu Saucisses/Piperade — Méchoui/Haricots — Fromage Tarte aux pommes Café, digestif et vin compris. Tarif de 23€.
Paiement sur place lors de l’inscription, par chèque ou en espèces. .
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
