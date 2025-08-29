Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque

Fêtes de Villefranque

Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque vendredi 29 août 2025.

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-29
Ouverture officielle des fêtes sur le fronton.
20h Apéritif suivi du méchoui déguisé sur le thème des métiers animé par Gaubele.
Concours de déguisements.

Menu Saucisses/Piperade — Méchoui/Haricots — Fromage Tarte aux pommes Café, digestif et vin compris. Tarif de 23€.
Paiement sur place lors de l’inscription, par chèque ou en espèces.   .

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11  comite.milafranga@gmail.com

